Зеленский заметил у Германии желание видеть Украину в НАТО

Зеленский: Встреча с Вадефулем показала, что ФРГ хочет видеть Украину в НАТО

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой МИД ФРГ Йоханном Вадефулем показала, что Германия хочет видеть Киев в НАТО. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский лидер.

«Коснулись нашей евроатлантической интеграции. Ценим четкий сигнал Германии: будущее Украины — в НАТО. Важно, чтобы все партнеры разделяли такое видение», — написал он.

По словам Зеленского, в ходе диалога стороны также обсудили санкционное давление на Россию, совместное производство вооружений и возможность поставок новых систем IRIS-T.

Ранее Зеленский попросил у Берлина повлиять на позицию Будапешта по украинскому конфликту. Он также подчеркнул, что венгерские власти препятствуют согласованию 18-го пакета антироссийских санкций.