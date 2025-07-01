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08:51, 1 июля 2025Бывший СССР

Зеленский заметил у Германии желание видеть Украину в НАТО

Зеленский: Встреча с Вадефулем показала, что ФРГ хочет видеть Украину в НАТО
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой МИД ФРГ Йоханном Вадефулем показала, что Германия хочет видеть Киев в НАТО. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский лидер.

«Коснулись нашей евроатлантической интеграции. Ценим четкий сигнал Германии: будущее Украины — в НАТО. Важно, чтобы все партнеры разделяли такое видение», — написал он.

По словам Зеленского, в ходе диалога стороны также обсудили санкционное давление на Россию, совместное производство вооружений и возможность поставок новых систем IRIS-T.

Ранее Зеленский попросил у Берлина повлиять на позицию Будапешта по украинскому конфликту. Он также подчеркнул, что венгерские власти препятствуют согласованию 18-го пакета антироссийских санкций.

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