В Госдуме втрое предложили сократить срок ожидания регистрации брака

Депутат Авксентьева предложила втрое сократить срок ожидания регистрации брака

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева предложила втрое сократить срок ожидания регистрации брака в России. С таким предложением она обратилась к главе Минюста Константину Чуйченко, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Из письма следует, что срок между подачей заявления и регистрацией брака должен быть сокращен с 30 до 10 календарных дней. Соответствующие изменения необходимо внести в статью 11 Семейного кодекса.

Как отметила парламентарий, действующие нормы по регистрации брака создают избыточную бюрократическую нагрузку на процедуру регистрации браков. Опыт других стран — например, Казахстана — демонстрирует, что сокращение периода ожидания делает процедуру заключения брака более доступной и удобной для граждан. При этом эффективность проверки нужных документов не снизится, уверена Авксентьева.

Ранее глава Минюста Константин Чуйченко заявил, что в России необходимо ввести медиатора, который «вправит мозги» тем семейным парам, которые хотят развестись. По его словам, обязательная медиация при разводах — история, на которую нужно обратить внимание и которую нужно поддержать.