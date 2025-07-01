Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:45, 1 июля 2025Россия

В Госдуме втрое предложили сократить срок ожидания регистрации брака

Депутат Авксентьева предложила втрое сократить срок ожидания регистрации брака
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева предложила втрое сократить срок ожидания регистрации брака в России. С таким предложением она обратилась к главе Минюста Константину Чуйченко, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Из письма следует, что срок между подачей заявления и регистрацией брака должен быть сокращен с 30 до 10 календарных дней. Соответствующие изменения необходимо внести в статью 11 Семейного кодекса.

Как отметила парламентарий, действующие нормы по регистрации брака создают избыточную бюрократическую нагрузку на процедуру регистрации браков. Опыт других стран — например, Казахстана — демонстрирует, что сокращение периода ожидания делает процедуру заключения брака более доступной и удобной для граждан. При этом эффективность проверки нужных документов не снизится, уверена Авксентьева.

Ранее глава Минюста Константин Чуйченко заявил, что в России необходимо ввести медиатора, который «вправит мозги» тем семейным парам, которые хотят развестись. По его словам, обязательная медиация при разводах — история, на которую нужно обратить внимание и которую нужно поддержать.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме прокомментировали слухи о возможной заморозке вкладов

    В российском регионе предотвратили теракт в мечети

    Человеческие останки выловили из реки в российском городе

    Зеленский заметил у Германии желание видеть Украину в НАТО

    В Донецке назвали последствия атаки ВСУ

    В администрации Трампа назвали границы Израиля иллюзорными

    Подростки изнасиловали 10-летнего мальчика в российском детском лагере

    Российского подростка придавило камнем

    В Госдуме втрое предложили сократить срок ожидания регистрации брака

    В России задумали принять позволяющий блокировать AliExpress закон

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости