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13:16, 20 июня 2025Россия

Глава Минюста предложил ввести «вправляющего мозги» медиатора для разводящихся пар

Чуйченко предложил ввести «вправляющего мозги» медиатора для разводящихся пар
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетПМЭФ 2025

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В России необходимо ввести медиатора, который «вправит мозги» тем семейным парам, которые хотят развестись. Об этом на полях Петербургского международного форума (ПМЭФ) заявил глава Минюста Константин Чуйченко, его цитирует РИА Новости.

По его словам, обязательная медиация при разводах — история, на которую нужно обратить внимание и которую нужно поддержать. Медиацию по семейным делам нужно ввести на уровне закона, уверен министр.

«Почему, так сказать, людей, которые решили расторгать брак, не отправлять к умному, опытному медиатору, который, может быть, им мозги вправит, и таким образом семья будет сохранена», — сказал Чуйченко.

По последним данным ВЦИОМ, восемь из десяти браков в России в 2024 году распадались. Статистика показывает, что Россия вышла на 3-е место по числу разводов в мире, что объясняется трендом снижения ценностной значимости института официального брака.

В Госдуму ранее внесли законопроект, согласно которому перед разводом россияне обязательно должны посетить консультацию с психологом. В России в 2024 году пошлина на развод выросла в восемь раз — с 650 до 5000 рублей.

ЖЗЛ
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