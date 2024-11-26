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16:48, 26 ноября 2024Россия

Россиян захотели принудить к посещению психолога при разводе

В Госдуму внесли законопроект об обязательной консультации психолога при разводе
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: freepik / Freepik

Россиян захотели принудить к посещению психолога при разводе. Законопроект об обязательной консультации психолога при разводе внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов во главе с Анной Кузнецовой, передает ТАСС.

Речь идет о парах с общими несовершеннолетними детьми, а также тех, где один из супругов выступает против развода. Их предложили примирять посредством социально-психологической помощи. Такое обязательство на них сможет возложить суд. Также депутаты предложили наделить суд правом назначить срок для примирения супругов в пределах трех месяцев.

На сегодняшний день при наличии взаимного согласия супругов, имеющих детей, суд расторгает брак без выяснения мотивов развода.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что нововведение не влечет излишнего вмешательства государства в жизнь семьи.

«Расторжение брака супругами, имеющими общих несовершеннолетних детей, значительно ухудшает условия жизнедеятельности самих супругов и их несовершеннолетних детей, что является основанием для оказания им социально-психологических услуг», — говорится в документе.

Ранее в России одобрили увеличение пошлины за развод в восемь раз — с 650 до 5000 рублей. Изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.

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