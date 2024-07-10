В России одобрили увеличение пошлины за развод в восемь раз

Совфед одобрил увеличение пошлины за развод до пяти тысяч рублей

Совет Федерации одобрил на заседании увеличение пошлины за развод в восемь раз — до пяти тысяч рублей, передает ТАСС.

В России госпошлина за расторжение брака как при взаимном согласии, так и по суду повышается с 650 рублей до пяти тысяч рублей. Кроме того, значительно увеличивается стоимость изменения имени — с 1 600 рублей до пяти тысяч рублей.

Как уточняет агентство, изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.

Инициативу увеличить пошлину за развод объясняли желанием укрепить российские семьи. Однако член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказала мнение, что это не поможет, поскольку «история показывает, что увеличением стоимости или запретами никогда еще не было достигнуто решение».

