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13:35, 10 июля 2024Россия

В России одобрили увеличение пошлины за развод в восемь раз

Совфед одобрил увеличение пошлины за развод до пяти тысяч рублей

Фото: Nicoleta Ionescu / Shutterstock / Fotodom

Совет Федерации одобрил на заседании увеличение пошлины за развод в восемь раз — до пяти тысяч рублей, передает ТАСС.

В России госпошлина за расторжение брака как при взаимном согласии, так и по суду повышается с 650 рублей до пяти тысяч рублей. Кроме того, значительно увеличивается стоимость изменения имени — с 1 600 рублей до пяти тысяч рублей.

Как уточняет агентство, изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.

Инициативу увеличить пошлину за развод объясняли желанием укрепить российские семьи. Однако член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказала мнение, что это не поможет, поскольку «история показывает, что увеличением стоимости или запретами никогда еще не было достигнуто решение».

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      Елена Торубарова
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