Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:37, 26 июня 2024Россия

В Госдуме прокомментировали идею увеличить пошлину за развод в восемь раз

Депутат Бессараб: увеличение пошлины за развод не поможет укрепить семьи
Светлана Бессараб

Светлана Бессараб. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала высказанную в Минфине идею увеличить размер государственной пошлины за развод в восемь раз — с 650 до 5000 рублей. В беседе с «Лентой.ру» подчеркнула, что подобное увеличение не поможет укрепить российские семьи.

«На мой взгляд, цель хорошая, но вряд ли она будет достигнута такими методами, поскольку те, у кого у не будет средств на оплату соответствующей услуги, просто не будут разводиться. Но вряд ли они останутся при этом крепкой семьей», — сказала депутат.

Как показывает история, увеличением стоимости или запретами никогда еще не было достигнуто решение

Светлана Бессарабчлен комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Ранее в Минфине предложили увеличить размер ряда госпошлин. Соответствующие предложения вошли в проект поправок к масштабному налоговому законопроекту. До этого законопроект был принят в первом чтении Госдумой. Предполагается, что нововведения вступят в силу с 1 января 2025 года.

К примеру, значительным корректировкам подвергнется ряд государственных пошлин, уплачиваемых физлицами. В частности, за расторжение брака пошлину планируют поднять с 650 рублей до 5000 рублей. Речь, как утверждается, идет о случаях, когда супруги не имеют общих несовершеннолетних детей и разводятся при взаимном согласии, а также когда разводятся через суд.

До этого в Госдуме рассказали, что практически половина семей с двумя и более несовершеннолетними детьми или детьми в возрасте до 23 лет, которые обучаются очно, претендуют на новую ежегодную выплату. 20 июня Госдума в первом чтении одобрила законопроект о ежегодной выплате работающим родителям с двумя и более детьми.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Садовский
      Обсудить
      Последние новости

      «Просто совпало так». Стали известны новые подробности инцидента с дроном США и истребителем МиГ-31 над Черным морем

      ChatGPT появился в автомобилях

      В ЦБ назвали сроки подачи исков из-за блокировки российских активов

      Российская телеведущая нашла в еде в самолете кусок пластика и едва не лишилась зуба

      Сердючка отменила выступление на фестивале в поддержку ВСУ

      Незнакомец напал на туриста в США и сломал ему 12 костей на глазах детей и жены

      Следователи предупредили о негативных последствиях атаки ВСУ в Севастополе

      50-летняя Юлия Высоцкая показала лицо без макияжа

      Экс-полковник СБУ предрек окружение ВСУ на южнодонецком направлении

      В Швейцарии заявили о недостижимости независимости ЕС от НАТО и США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше