В Госдуме прокомментировали идею увеличить пошлину за развод в восемь раз

Депутат Бессараб: увеличение пошлины за развод не поможет укрепить семьи

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала высказанную в Минфине идею увеличить размер государственной пошлины за развод в восемь раз — с 650 до 5000 рублей. В беседе с «Лентой.ру» подчеркнула, что подобное увеличение не поможет укрепить российские семьи.

«На мой взгляд, цель хорошая, но вряд ли она будет достигнута такими методами, поскольку те, у кого у не будет средств на оплату соответствующей услуги, просто не будут разводиться. Но вряд ли они останутся при этом крепкой семьей», — сказала депутат.

Как показывает история, увеличением стоимости или запретами никогда еще не было достигнуто решение Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Ранее в Минфине предложили увеличить размер ряда госпошлин. Соответствующие предложения вошли в проект поправок к масштабному налоговому законопроекту. До этого законопроект был принят в первом чтении Госдумой. Предполагается, что нововведения вступят в силу с 1 января 2025 года.

К примеру, значительным корректировкам подвергнется ряд государственных пошлин, уплачиваемых физлицами. В частности, за расторжение брака пошлину планируют поднять с 650 рублей до 5000 рублей. Речь, как утверждается, идет о случаях, когда супруги не имеют общих несовершеннолетних детей и разводятся при взаимном согласии, а также когда разводятся через суд.

До этого в Госдуме рассказали, что практически половина семей с двумя и более несовершеннолетними детьми или детьми в возрасте до 23 лет, которые обучаются очно, претендуют на новую ежегодную выплату. 20 июня Госдума в первом чтении одобрила законопроект о ежегодной выплате работающим родителям с двумя и более детьми.

