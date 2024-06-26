В Минфине предложили увеличить пошлину за развод в восемь раз

В Минфине предложили увеличить пошлину за развод с 650 рублей до 5000 рублей

В Минфине предложили увеличить размер ряда госпошлин. Соответствующие предложения вошли в проект поправок к масштабному налоговому законопроекту, пишет РБК.

Ранее законопроект был принят в первом чтении Госдумой. Предполагается, что нововведения вступят в силу с 1 января 2025 года.

К примеру, значительным корректировкам подвергнется ряд государственных пошлин, уплачиваемых физлицами. В частности, а расторжение брака пошлину планируют поднять с 650 рублей до 5000 рублей.

Речь, как утверждается, идет о случаях, когда супруги не имеют общих несовершеннолетних детей и разводятся при взаимном согласии, а также когда разводятся через суд.

Напомним, пошлина за заключение брака составляет 350 рублей.

Ранее Минфин также предложил изменить процедуру взыскания налоговой задолженности с физических лиц.

Ранее в Госдуме рассказали, что практически половина семей с двумя и более несовершеннолетними детьми или детьми в возрасте до 23 лет, которые обучаются очно, претендуют на новую ежегодную выплату. Ранее Госдума в первом чтении одобрила законопроект о ежегодной выплате работающим родителям с двумя и более детьми.