В Госдуме назвали количество претендующих на новую ежегодную выплату семей

Практически половина семей с двумя и более несовершеннолетними детьми или детьми в возрасте до 23 лет, которые обучаются очно, претендуют на новую ежегодную выплату. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
По оценкам правительства, практически половина российских семей с двумя и более несовершеннолетними детьми либо детьми в возрасте до 23 лет, которые продолжают обучение по очной форме, получат такую выплату
«Общий доход на семью на 2025 год для получения выплаты должен составлять не более миллиона трехсот тысяч. Это если в семье мама, папа и два ребенка. В таком случае выплата, по оценкам правительства, получится около 320 тысяч рублей. То есть получается приличная сумма», — рассказала Бессараб.
Ранее Госдума в первом чтении одобрила законопроект о ежегодной выплате работающим родителям с двумя и более детьми. Речь идет о семьях россиян, где среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе. Назначаться мера господдержки будет каждому из родителей или опекунов ребенка в возрасте до 18 лет (до 23 лет для детей-студентов), если у них нет долгов по алиментам. Минфин назвал такую выплату кешбэком и сравнил с тринадцатой зарплатой в конце года.