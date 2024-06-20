В Госдуме назвали количество претендующих на новую ежегодную выплату семей

Бессараб: почти половина семей с 2 и более детьми претендуют на новую выплату

Практически половина семей с двумя и более несовершеннолетними детьми или детьми в возрасте до 23 лет, которые обучаются очно, претендуют на новую ежегодную выплату. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По оценкам правительства, практически половина российских семей с двумя и более несовершеннолетними детьми либо детьми в возрасте до 23 лет, которые продолжают обучение по очной форме, получат такую выплату Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

«Общий доход на семью на 2025 год для получения выплаты должен составлять не более миллиона трехсот тысяч. Это если в семье мама, папа и два ребенка. В таком случае выплата, по оценкам правительства, получится около 320 тысяч рублей. То есть получается приличная сумма», — рассказала Бессараб.

Ранее Госдума в первом чтении одобрила законопроект о ежегодной выплате работающим родителям с двумя и более детьми. Речь идет о семьях россиян, где среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе. Назначаться мера господдержки будет каждому из родителей или опекунов ребенка в возрасте до 18 лет (до 23 лет для детей-студентов), если у них нет долгов по алиментам. Минфин назвал такую выплату кешбэком и сравнил с тринадцатой зарплатой в конце года.