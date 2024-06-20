Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:37, 20 июня 2024Россия

В Госдуме назвали количество претендующих на новую ежегодную выплату семей

Бессараб: почти половина семей с 2 и более детьми претендуют на новую выплату

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Практически половина семей с двумя и более несовершеннолетними детьми или детьми в возрасте до 23 лет, которые обучаются очно, претендуют на новую ежегодную выплату. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По оценкам правительства, практически половина российских семей с двумя и более несовершеннолетними детьми либо детьми в возрасте до 23 лет, которые продолжают обучение по очной форме, получат такую выплату

Светлана Бессарабчлен комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

«Общий доход на семью на 2025 год для получения выплаты должен составлять не более миллиона трехсот тысяч. Это если в семье мама, папа и два ребенка. В таком случае выплата, по оценкам правительства, получится около 320 тысяч рублей. То есть получается приличная сумма», — рассказала Бессараб.

Материалы по теме:
Госдума согласовала налоговые льготы. Как получить от них максимальную выгоду?
Госдума согласовала налоговые льготы.Как получить от них максимальную выгоду?
21 мая 2024
В России начали обсуждать изменения налоговой системы. Кто будет платить больше и какую выгоду получит бюджет страны?
В России начали обсуждать изменения налоговой системы.Кто будет платить больше и какую выгоду получит бюджет страны?
4 июня 2024

Ранее Госдума в первом чтении одобрила законопроект о ежегодной выплате работающим родителям с двумя и более детьми. Речь идет о семьях россиян, где среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе. Назначаться мера господдержки будет каждому из родителей или опекунов ребенка в возрасте до 18 лет (до 23 лет для детей-студентов), если у них нет долгов по алиментам. Минфин назвал такую выплату кешбэком и сравнил с тринадцатой зарплатой в конце года.

Что думаешь? Оцени!
      Алена Шевченко
      Обсудить
      Последние новости

      Путин обратился к Западу по поводу Украины

      Путин заявил о переезде НАТО в Азию

      Путин обвинил Киев в агрессии против ДНР и ЛНР

      Путин заявил об отсутствии необходимости использовать солдат КНДР на СВО

      На Западе заявили о смене генсека НАТО в критический момент

      Для самых богатых людей Великобритании потребовали тюремные сроки за работорговлю

      Любителей ложиться спать после полуночи предупредили о последствиях

      Раскрыт секрет долголетия

      Оставшихся одних в гнезде птенцов аиста спасли в российском регионе

      Путин напомнил об агрессии Киева в отношении ДНР и ЛНР до их вхождения в состав России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше