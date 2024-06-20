Госдума одобрила ежегодную выплату работающим родителям с двумя и более детьми

ГД одобрила в первом чтении выплату работающим родителям с двумя и более детьми

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о ежегодной выплате работающим родителям с двумя и более детьми. Внесенный правительством РФ в парламент документ входит в бюджетный пакет, сообщает РИА Новости.

Речь идет о семьях россиян, где среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе проживания. Размер выплаты рассчитывается как разница между уплаченным НДФЛ за год, предшествующий году обращения за мерой поддержки, и размером налога, рассчитанного с того же годового дохода по ставке 6 процентов. Подать заявление о назначении выплаты можно будет в территориальный орган Соцфонда с 1 мая до 1 октября года, следующего за годом уплаты НДФЛ.

Назначаться мера господдержки будет каждому из родителей или опекунов ребенка в возрасте до 18 лет (до 23 лет для детей-студентов), если у них нет долгов по алиментам. Минфин назвал такую выплату «кешбэком» и сравнил с «тринадцатой зарплатой» в конце года.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил о ключевой роли помощи семьям в повышении качества жизни россиян. «Особенно важно отметить, что законопроект ориентирован на семьи, чей доход не превышает полтора прожиточных минимума», — подчеркнул он. По его мнению, целевой подход к мерам поддержки позволяет распределять ресурсы страны наиболее эффективно, помогая действительно нуждающимся.

В случае окончательного принятия законопроекта он вступит в силу с 1 января 2025 года. Таким образом, налоговой базой для расчета выплаты станет 2025 год.

Ранее стало известно, что Минфин РФ ко второму чтению налогового законопроекта в Госдуме внесет предложения о сохранении текущих уровней НДФЛ для выплат в регионах с северными коэффициентами и надбавками. «В субъектах с высокими уровнями северных коэффициентов, наверное, эти ставки тоже окажутся другими», — сказал глава ведомства Антон Силуанов.