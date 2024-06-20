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14:09, 20 июня 2024Экономика

В России собрались сохранить прежние уровни НДФЛ для одной категории выплат

Минфин РФ пообещал сохранить уровни НДФЛ для регионов с северными коэффициентами
СюжетВыплаты россиянам:

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Минфин РФ ко второму чтению налогового законопроекта в Госдуме внесет предложения о сохранении текущих уровней НДФЛ для выплат в регионах с северными коэффициентами и надбавками. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов, слова которого приводит ТАСС.

«В субъектах с высокими уровнями северных коэффициентов, наверное, эти ставки тоже окажутся другими», — сказал министр, выступая в Госдуме, где речь идет о принятии предложенных правительством налоговых изменений. Как объяснил Силуанов, по таким надбавкам и коэффициентам в соответствии с поручением главы государства «будут оставлены предыдущие уровни налогообложения».

Речь идет о гражданах, работающих на Крайнем Севере и в приравненных к нему регионам, которые получают выплату, состоящую из непосредственно надбавки и районного коэффициента. Ранее президент России Владимир Путин высказался о том, что для расчета ставки налогообложения в этих случаях должна приниматься только базовая часть зарплаты.

По словам Путина, одобренные кабмином, а также думским Комитетом по бюджету и налогам изменения затронут не более 3,2 процента налогоплательщиков страны. Согласно поправкам, в частности, предполагается, что граждане с годовым доходом от 2,4 миллиона рублей будут облагаться более высокими ставками налога.

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