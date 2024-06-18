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15:00, 18 июня 2024Экономика

Путин рассказал об учете надбавок в прогрессивной шкале НДФЛ

Путин: надбавки за работу на Севере не должны учитываться в шкале НДФЛ

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Северные надбавки к зарплатам россиян не должны учитываться в прогрессивной шкале налога на доход физических лиц (НДФЛ). Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

По словам главы государства, для расчета ставки налогообложения должна приниматься только базовая часть зарплаты. «Обязательно такое поручение правительству дам», — заверил Путин. Северную надбавку получают люди, работающие на Крайнем севере и в приравненных к ним регионам, она состоит из непосредственно надбавки и районного коэффициента.

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