Путин рассказал об учете надбавок в прогрессивной шкале НДФЛ

Путин: надбавки за работу на Севере не должны учитываться в шкале НДФЛ

Северные надбавки к зарплатам россиян не должны учитываться в прогрессивной шкале налога на доход физических лиц (НДФЛ). Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

По словам главы государства, для расчета ставки налогообложения должна приниматься только базовая часть зарплаты. «Обязательно такое поручение правительству дам», — заверил Путин. Северную надбавку получают люди, работающие на Крайнем севере и в приравненных к ним регионам, она состоит из непосредственно надбавки и районного коэффициента.

Ранее Путин сообщил, что налоговые изменения в РФ планируется утвердить в августе. По расчетам Минфина, данные которого привел глава государства, повышение НДФЛ коснется не более 3,2 процента налогоплательщиков страны.