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13:07, 18 июня 2024Экономика

Путин назвал сроки принятия налоговых изменений в России

Путин заявил, что утвердить налоговые изменения в РФ планируется в августе
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Alexander Kazakov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Налоговые изменения в РФ планируется утвердить в августе. О сроках их принятия президент России Владимир Путин рассказал на встрече с выбравшими работу на Дальнем Востоке специалистами.

По расчетам Минфина, данные которого привел глава государства, повышение НДФЛ коснется не более 3,2 процента налогоплательщиков страны.

Согласно одобренным правительством, а также думским комитетом по бюджету и налогам поправкам, в частности, предполагается, что граждане с годовым доходом от 2,4 миллиона рублей будут облагаться более высокими ставками налога.

Россиянам с годовыми окладами до 5 миллионов рублей предложили установить ставку 15 процентов, с доходами до 20 миллионов — 18 процентов, до 50 миллионов — 20 процентов. При этом оклады от 50 миллионов и выше планируется облагать налогом по самой высокой ставке — 22 процента. Соответствующие изменения законодательства в Госдуме планируют рассмотреть в первом чтении 20 июня.

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      Дмитрий Воронин
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