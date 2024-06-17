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14:00, 17 июня 2024Экономика

Комитет Госдумы одобрил законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ

Комитет Госдумы рекомендовал принять в I чтении поправки о налоговых изменениях

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять поправки в Налоговый кодекс РФ, которые, в частности, вводят прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, первое чтение соответствующего правительственного законопроекта пройдет 20 июня.

Как стало известно ранее, документ предполагает, что граждане с годовым доходом от 2,4 миллиона рублей будут облагаться более высокими ставками. Россиянам с годовыми окладами до 5 миллионов рублей предложили установить ставку 15 процентов, с доходами до 20 миллионов — 18 процентов, до 50 миллионов — 20 процентов. При этом оклады от 50 миллионов и выше планируется облагать налогом по самой высокой ставке — 22 процента.

Уточняется налогообложение прибыли от вкладов, ценных бумаг, долей участия, дивидендов и доходов от продажи недвижимости: при доходе до 2,4 млн рублей будет осуществляться по ставке в 13 процентов, а при превышении этой суммы она составит 15 процентов без дальнейшей прогрессии.

Комментируя размер минимальной планки отсечения для прогрессивной ставки налога премьер-министр Михаил Мишустин указал на принятие предложения, чтобы планкой для запуска прогрессивной шкалы НДФЛ стал удвоенный показатель средней зарплаты по стране. «Правительство решило учесть рекомендацию с запасом, повысив этот уровень до 200 тысяч рублей», — объяснил глава кабмина.

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      Дмитрий Воронин
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