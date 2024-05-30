Мишустин объяснил планку отсечения для прогрессивной шкалы НДФЛ

Мишустин: планку для прогрессивной шкалы НДФЛ решили установить «с запасом»

Размер минимальной планки отсечения для прогрессивной ставки налога обусловлен тем, чтобы она коснулась не более трех процентов россиян, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, комментируя представленный Минфином проект налоговых изменений в РФ. Его слова приводит ТАСС.

Глава кабмина указал на принятие предложения, чтобы планкой для запуска прогрессивной шкалы НДФЛ стал удвоенный показатель средней зарплаты по стране. «Правительство решило учесть рекомендацию с запасом, повысив этот уровень до 200 тысяч рублей», — объяснил Мишустин.

Инициатива повышения налога для состоятельной категории россиян была обусловлена запросом общества на справедливость, сказал ранее глава Минфина Антон Силуанов.

Ожидается, что граждане с годовым доходом от 2,4 миллиона рублей будут облагаться более высокими ставками. Так, россиянам с годовыми окладами до 5 миллионов рублей предложили установить ставку 15 процентов, для граждан с доходами до 20 миллионов — 18 процентов, до 50 миллионов — 20 процентов. При этом оклады от 50 миллионов и выше предлагается облагать налогом по самой высокой ставке — 22 процента.