В Минфине объяснили идею повышения одного вида налога

Силуанов объяснил идею повышения НДФЛ запросом общества на справедливость

Предложенная Министерством финансов (Минфин) инициатива повышения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для состоятельной категории граждан с ежемесячными доходами от 200 тысяч рублей была обусловлена запросом общества на справедливость. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов, его слова приводит Telegram-канал журналиста Павла Зарубина.

Как уточнил министр, системное совершенствование налогового законодательства в России к настоящему времени назрело. В итоге ведомством была предложена «очень оптимальная, справедливая шкала». «Запрос общества был на справедливость. Об этом мы слышали и в парламенте, об этом велась дискуссия на страницах газет и журналов», — пояснил Силуанов.

Он добавил, что при подготовке расширенной прогрессии НДФЛ учитывался опыт в том числе других стран и предложения от различных фракций Госдумы. В итоге в ведомстве пришли к выводу, что оптимальным вариантом станет сохранение действующей базовой ставки налога в размере 13 процентов для россиян с годовым доходом до 2,4 миллиона рублей.

В свою очередь, годовые доходы выше этой суммы будут облагаться более высокими ставками. Так, россиянам с годовыми окладами до 5 миллионов рублей предложили установить ставку 15 процентов, для граждан с доходами до 20 миллионов — 18 процентов, до 50 миллионов — 20 процентов. При этом оклады от 50 миллионов и выше в Минфине предложили облагать налогом по самой высокой ставке — 22 процента.