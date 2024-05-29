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18:44, 29 мая 2024Экономика

В Минфине объяснили идею повышения одного вида налога

Силуанов объяснил идею повышения НДФЛ запросом общества на справедливость
Антон Силуанов

Антон Силуанов. Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Предложенная Министерством финансов (Минфин) инициатива повышения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для состоятельной категории граждан с ежемесячными доходами от 200 тысяч рублей была обусловлена запросом общества на справедливость. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов, его слова приводит Telegram-канал журналиста Павла Зарубина.

Как уточнил министр, системное совершенствование налогового законодательства в России к настоящему времени назрело. В итоге ведомством была предложена «очень оптимальная, справедливая шкала». «Запрос общества был на справедливость. Об этом мы слышали и в парламенте, об этом велась дискуссия на страницах газет и журналов», — пояснил Силуанов.

Он добавил, что при подготовке расширенной прогрессии НДФЛ учитывался опыт в том числе других стран и предложения от различных фракций Госдумы. В итоге в ведомстве пришли к выводу, что оптимальным вариантом станет сохранение действующей базовой ставки налога в размере 13 процентов для россиян с годовым доходом до 2,4 миллиона рублей.

В свою очередь, годовые доходы выше этой суммы будут облагаться более высокими ставками. Так, россиянам с годовыми окладами до 5 миллионов рублей предложили установить ставку 15 процентов, для граждан с доходами до 20 миллионов — 18 процентов, до 50 миллионов — 20 процентов. При этом оклады от 50 миллионов и выше в Минфине предложили облагать налогом по самой высокой ставке — 22 процента.

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