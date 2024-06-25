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22:36, 25 июня 2024Экономика

В России предложили взыскивать долги по налогам с граждан без суда

Минфин России предложил взыскивать долги по налогам с граждан без суда

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Минфин предложил изменить процедуру взыскания налоговой задолженности с физических лиц. Об этом сообщает РБК со ссылкой на законопроект ведомства.

В министерстве отметили, что взыскание должно проходить во внесудебном порядке — так уменьшится нагрузка на суды и гармонизирует существующие процедуры.

Как уточнило издание, суть предлагаемого механизма сводится к тому, что сначала налогоплательщик получает требование об уплате налоговой задолженности, а если требование будет проигнорировано — налоговые органы смогут самостоятельно принять решение о взыскании задолженности.

Ранее сообщалось, что в России снизилось количество просроченных больше чем на 90 дней кредитов. На 30 апреля 2024 года число подобных займов упало до 6,87 миллиона.

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      Юлия Мискевич
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