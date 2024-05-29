В России сократилось число просроченных потребительских займов

Доля просроченных потребительских кредитов в России снизилась до 13,8 процента

В России сократилось число просроченных более чем на 90 дней потребительских займов — на 30 апреля 2024 года количество таких кредитов снизилось до 6,87 миллиона по сравнению с 7,2 миллиона годом ранее. Об этом со ссылкой на данные «Скоринг бюро» пишут «Известия».

При этом доля просроченных потребкредитов за тот же период снизилась с 15,2 до 13,8 процента. Такая заметная динамика объясняется продажей займов банками коллекторам или их списанием с баланса кредитной организации, объяснил гендиректор «Скоринг бюро» Олег Лагуткин. По его словам, банки стараются оперативно избавиться от просрочек — в противном случае им придется наращивать резервы в соответствии с нормативами Центробанка. При просрочке более 90 дней кредитор обязан зарезервировать полную сумму задолженности у себя в капитале и изъять деньги из оборота, что делает продажу долга предпочтительной.

Аналитики также связывают снижение доли просроченных кредитов с ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ РФ. На фоне роста средних ставок до 18-19 процентов годовых (а с учетом полной стоимости кредита реальная ставка может достигать 30-32 процентов) спрос на потребительские займы упал, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В то же время на фоне ужесточения требований Банка России к выдачам высокорискованных займов банки стали более осторожными в отношении заемщиков. По оценкам финансового маркетплейса «Выберу.ру», одобрение заявок по потребкредитам снизилось с 66 до 50 процентов. При этом каждый пятый россиянин сам передумал брать кредит из-за возможного роста ежемесячных платежей до некомфортного уровня.

По итогам апреля 2024 года средний размер выдаваемых в России потребительских кредитов достиг максимума за последние семь месяцев и составил 180,5 тысячи рублей. В среднесрочной перспективе показатель с большой долей вероятности будет сопоставим с апрельским уровнем, считают эксперты. «Вряд ли рынок (потребительского кредитования — прим. «Ленты.ру») в дальнейшем сможет продемонстрировать такой же взрывной рост», — резюмировал Олег Лагуткин.