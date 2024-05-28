В России резко вырос средний размер потребительских кредитов

РИА Новости: средний размер потребкредитов в России достиг 180,5 тысячи рублей

По итогам апреля 2024 года средний размер выдаваемых в России потребительских кредитов достиг максимума за последние семь месяцев и составил 180,5 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой статистические данные аналитиков БКИ «Скоринг Бюро».

Уточняется, что размер потребкредитов в стране начал вновь увеличиваться с января 2024 года. В то же время в первый месяц года показатель находился на минимальном значении за весь период исследования (с мая 2022-го) и составлял 147,75 тысячи рублей. Таким образом, за последние три месяца размер потребкредитов вырос в общей сложности на 32,75 тысячи.

Глава БКИ «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин объяснил резкое снижение размера выдаваемых в РФ потребкредитов в январе с сезонным фактором. В среднесрочной перспективе показатель с большой долей вероятности будет сопоставим с апрельским уровнем. «Вряд ли рынок (потребительского кредитования — прим. «Ленты.ру») в дальнейшем сможет продемонстрировать такой же взрывной рост», — резюмировал он.

Ранее заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин заявил, что высокие ставки по кредитам и вкладам в России носят временный характер и вряд ли сохранятся на тех же уровнях в среднесрочной перспективе. Главной целью подобной стратегии является снижение инфляции в стране. Как уточнил зампред регулятора, высокие ставки позволяют компенсировать рост потребительских цен и сохранить «покупательную способность сбережений».