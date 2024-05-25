В ЦБ России высказались о ставках по кредитам и вкладам

Зампред ЦБ Заботкин: высокие ставки в России — временное явление

Высокие ставки по кредитам и вкладам в России — временное явление. Об этом заявил заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин, его слова приводит «АиФ».

Как заявил замглавы ЦБ, цель введения высоких ставок заключается в том, чтобы снизить инфляцию.

«Если заемные деньги оставить дешевыми, то спрос еще сильнее опережал бы предложение. Поэтому временный период высоких ставок — в интересах всего общества», — рассказал экономист.

Заботкин добавил, что высокие ставки позволяют компенсировать рост цен и сохранить «покупательную способность сбережений».

Ранее аналитики спрогнозировали величину ключевой ставки ЦБ — они пересмотрели прогноз на ее снижение.