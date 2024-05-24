Аналитики спрогнозировали величину ключевой ставки ЦБ

Костин допустил, что Банк России оставит ключевую ставку на уровне 16 процентов

Банк России, возможно, откажется от снижения ключевой ставки до конца 2024 года. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

По мнению банкира, до недавнего времени аналитики полагали, что ключевая ставка начнет снижаться. Однако сейчас они считают, что этот показатель останется на нынешнем уровне — 16 процентов. Костин подчеркнул, что деньги продолжают поступать в систему, несмотря на высокие ставки кредитования, а стало быть, регулятор проявит больше консерватизма и до конца года снижать ставку не станет.

15 декабря 2023 года Центральный банк РФ повысил ключевую ставку до 16 процентов.

Весной 2024 года регулятор решил сохранить ставку на этом уровне. Это решение он обосновал тем, что инфляция превышает целевые показатели, а значит, смягчать денежно-кредитную политику пока нельзя.