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14:23, 18 декабря 2024Россия

ВЦИОМ раскрыл статистику разводов в России

ВЦИОМ: в России в 2024 году распадались восемь из десяти браков
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Восемь из десяти браков в России в 2024 году распадались. Об этом заявила советник генерального директора Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Елена Михайлова, чьи слова приводит ТАСС.

«Соотношение количества разводов и заключаемых браков достигло максимального значения — на восемь разводов приходилось десять новых бракосочетаний», — сказала она.

Михайлова добавила, что Россия по числу разводов в мире вышла на третье место. Причиной тому, по ее словам, тренд, связанный со снижением ценностной значимости института официального брака. Также она рассказала, что многие граждане пытаются манипулировать семейным статусом для получения соцподдержки от страны.

Ранее заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова заявила, что российские вузы решили разработать глоссарий о традиционных ценностях. По ее словам, в соответствии с определениями, представленными в глоссарии, депутаты планируют разрабатывать законопроект о запрете деструктивной информации.

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