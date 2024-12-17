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09:51, 17 декабря 2024Россия

Российские вузы решили разработать глоссарий о традиционных ценностях

Зампред ГД Кузнецова: вузы решили разработать глоссарий о традиционных ценностях
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российские вузы решили разработать глоссарий о традиционных ценностях. Понятия из него лягут в основу законопроекта о деструктивной информации. Об этом сообщила «Парламентской газете» заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.

Она отметила, что в соответствии с определениями, представленными в глоссарии, депутаты планируют разрабатывать законопроект о запрете деструктивной информации.

Сотрудник пресс-службы Минюста в беседе с «Ведомостями» пояснил, что работа над глоссарием о традиционных ценностях ведется на базе Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

Собеседник допустил, что на разработку глоссария потребуется время, поскольку существующих формулировок недостаточно для определения деструктивного контента.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что традиционные ценности являются фундаментом бытия. По его словам, то, что объединяет людей, что роднит их между собой, в РФ называют традиционными ценностями.

ЖЗЛ
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