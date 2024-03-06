Путин назвал традиционные ценности фундаментом бытия

Президент РФ Путин счел традиционные ценности фундаментом бытия

Президент России Владимир Путин посчитал, что традиционные ценности являются фундаментом бытия. Об этом он заявил во время выступления на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), передает ТАСС.

Российский лидер задал присутствующим вопрос: как, учитывая серьезные различия между участниками, им удалось создать город молодежи и мира? И сам же на него ответил: то, что объединяет людей, что роднит их между собой, в РФ называют традиционными ценностями.

Продолжив рассуждения о ценностях, глава государства обратил внимание, что публика, собравшаяся в аудитории, лишний раз подчеркивает, какие люди во всем мире разные. Но есть и то, что всех сплачивает.

«Что это? Да мы все люди! И мы все равны!» — объяснил Путин.

Ранее президент России озвучил главную, по его мнению, несправедливость мироустройства — это отсутствие равных условий для всех людей при рождении.