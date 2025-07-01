В Донецке назвали последствия атаки ВСУ

Кулемзин: В результате атаки ВСУ повреждены торговые павильоны и магазины

Глава городского округа Донецка Алексей Кулемзин рассказал о последствиях атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город. По его словам, были повреждены торговые павильоны, магазины, трое человек пострадали. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

«Повреждено 11 торговых павильонов, 6 магазинов полностью сгорели, также повреждения получили центральный универмаг и банк», — написал Кулемзин. Помимо этого, было выбито остекление у 62 окон.

ВСУ атаковали Донецк вечером 30 июня — они выпустили по центру города крылатые ракеты Storm Shadow.

Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил, что помимо крылатых ракет ВСУ использовали дроны-камикадзе.