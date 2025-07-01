Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:50, 1 июля 2025Бывший СССР

В Донецке назвали последствия атаки ВСУ

Кулемзин: В результате атаки ВСУ повреждены торговые павильоны и магазины
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Глава городского округа Донецка Алексей Кулемзин рассказал о последствиях атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город. По его словам, были повреждены торговые павильоны, магазины, трое человек пострадали. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

«Повреждено 11 торговых павильонов, 6 магазинов полностью сгорели, также повреждения получили центральный универмаг и банк», — написал Кулемзин. Помимо этого, было выбито остекление у 62 окон.

ВСУ атаковали Донецк вечером 30 июня — они выпустили по центру города крылатые ракеты Storm Shadow.

Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил, что помимо крылатых ракет ВСУ использовали дроны-камикадзе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме прокомментировали слухи о возможной заморозке вкладов

    Поставки в Европу газа по «Турецкому потоку» резко выросли

    Скорость пикирования на цель российской «Герани-3» узнали

    Найдена связь между уходом за собой и тревожностью

    В российском городе ограничили работу аэропорта

    Российский военный гранатой взорвал пулеметный расчет ВСУ и захватил опорный пункт

    В российском регионе предотвратили теракт в мечети

    Человеческие останки выловили из реки в российском городе

    Зеленский заметил у Германии желание видеть Украину в НАТО

    В Донецке назвали последствия атаки ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости