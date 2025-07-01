Человеческие останки выловили из реки в российском городе

78.ru: Останки мужчины выловили из Невы в Санкт-Петербурге

Останки мужчины выловили из Невы в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно 78.ru.

По сведениям издания, горожане обратились в полицию и рассказали, что заметили в водоеме части тела человека. Прибывшие на место российские оперативники извлекли из реки труп неизвестного.

Останки были направлены в морг. По факту случившегося начали проводить проверку.

До этого сообщалось, что в Петербурге нашли человеческие останки в чемоданах и возбудили уголовное дело.

Еще раньше в подмосковном Орехово-Зуево родители-подростки выбросили новорожденного в мусорный бак. Младенца в пакете спас тогда прохожий.