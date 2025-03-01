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20:12, 1 марта 2025Силовые структуры

Выбросившими новорожденного в мусорку оказались родители-подростки

В Орехово-Зуево родители-подростки выбросили новорожденного в мусорку
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Людьми, выбросившими младенца в мусорку в подмосковном Орехово-Зуево, оказались его родители-подростки. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.

По предварительным данным, 26 февраля несовершеннолетняя девушка благополучно родила в квартире мальчика. Сразу после этого они вместе с 15-летним отцом новорожденного положили его в пакет и оставили в мусорном контейнере.

Подросток задержан следователями. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Мать младенца лишь поставят на профилактический учет: она не достигла того возраста, в котором ей можно вменить уголовную ответственность.

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Младенца в пакете спас прохожий. Он услышал плач, подошел к мусорным контейнерам и вытащил его. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае студентка выбросила младенца в мусорное ведро после родов в туалете общежития, он не выжил. Однокурсники рассказали, что она была на седьмом-восьмом месяце беременности, но скрывала это от родителей.

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