Младенца нашли возле мусорных баков под Москвой

В Орехово-Зуево мужчина нашел младенца возле мусорных баков

В подмосковном городе Орехово-Зуево мужчина нашел младенца возле мусорных баков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В ведомстве отметили, что прохожий услышал плач и подошел к контейнерам. Внутри он заметил пакет, в котором был новорожденный. Мальчика отвезли в роддом, оказалось, что его выбросили сразу после родов, с этого момента прошло 40 минут.

В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Сотрудники прокуратуры начали разыскивать мать младенца, возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Красноярском крае студентка выбросила младенца в мусорное ведро после родов в туалете общежития. Ребенка спасти не удалось. Другие студентки увидели кровь в туалете и нашли младенца, после чего вызвали полицию. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.