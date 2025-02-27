Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:41, 27 февраля 2025Россия

Младенца нашли возле мусорных баков под Москвой

В Орехово-Зуево мужчина нашел младенца возле мусорных баков
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Московской области»

В подмосковном городе Орехово-Зуево мужчина нашел младенца возле мусорных баков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В ведомстве отметили, что прохожий услышал плач и подошел к контейнерам. Внутри он заметил пакет, в котором был новорожденный. Мальчика отвезли в роддом, оказалось, что его выбросили сразу после родов, с этого момента прошло 40 минут.

В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Сотрудники прокуратуры начали разыскивать мать младенца, возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Красноярском крае студентка выбросила младенца в мусорное ведро после родов в туалете общежития. Ребенка спасти не удалось. Другие студентки увидели кровь в туалете и нашли младенца, после чего вызвали полицию. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Буданов оценил шансы Украины заключить мир с Россией

      В Госдуме оценили поправки об удвоении переработок

      Россиянам раскрыли связь между цветом глаз и риском развития рака

      В России назвали главную причину роста продаж антидепрессантов

      У Ивлеевой решили отсудить более миллиона рублей

      Российские войска ударили по командному пункту охраны Генштаба ВСУ

      Украину предупредили о последствиях отказа США от поставок оружия

      Пассажир раскрыл стоимость отвратительной еды в аэропорту и вызвал споры в сети

      В Петербурге возле дома забил фонтан кипятка высотой в несколько этажей

      Роднина назвала два способных конкурировать с футболом вида спорта в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше