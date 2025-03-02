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02:29, 2 марта 2025Силовые структуры

В Петербурге нашли человеческие останки в чемоданах и завели дело

СК по СПб: Уголовное дело завели после обнаружения останков людей в 2 чемоданах
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Петербурге завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») после того, как были найдены человеческие останки в двух чемоданах. Об этом сообщили в главном следственном управлении (ГСУ) СК РФ по региону в Telegram-канале, прикрепив видео с места обнаружения тел.

1 марта на склоне от улицы Славянской к реке Неве были найдены два чемодана, на место вызвали следователей и криминалистов. Они установили, что внутри дорожных сумок находятся останки людей. После этого были назначены экспертизы, чтобы установить причины смерти, так же проводятся мероприятия по поиску лиц, совершивших преступление.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Орехово-Зуево родители-подростки выбросили новорожденного в мусорку. Младенца в пакете спас прохожий: он услышал плач, подошел к мусорным контейнерам и вытащил его.

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