В Петербурге нашли человеческие останки в чемоданах и завели дело

СК по СПб: Уголовное дело завели после обнаружения останков людей в 2 чемоданах

В Петербурге завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») после того, как были найдены человеческие останки в двух чемоданах. Об этом сообщили в главном следственном управлении (ГСУ) СК РФ по региону в Telegram-канале, прикрепив видео с места обнаружения тел.

1 марта на склоне от улицы Славянской к реке Неве были найдены два чемодана, на место вызвали следователей и криминалистов. Они установили, что внутри дорожных сумок находятся останки людей. После этого были назначены экспертизы, чтобы установить причины смерти, так же проводятся мероприятия по поиску лиц, совершивших преступление.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Орехово-Зуево родители-подростки выбросили новорожденного в мусорку. Младенца в пакете спас прохожий: он услышал плач, подошел к мусорным контейнерам и вытащил его.