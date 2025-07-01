В российском регионе предотвратили теракт в мечети

В Рязанской области задержали подростка за подготовку теракта в мечети

В Рязанской области задержали 16-летнего студента техникума за подготовку теракта в мечети. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По данным источника, подросток из города Михайлов планировал поджечь мечеть Аль-Сахаба на улице Пионерской с помощью самодельных зажигательных устройств. Его задержали. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о подготовке к теракту.

Ранее сообщалось, что в Советском районе Нижнего Новгорода подростки открыли стрельбу из пистолета по автобусу с людьми. Личности нападавших устанавливают.