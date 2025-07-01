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08:57, 1 июля 2025Силовые структуры

В российском регионе предотвратили теракт в мечети

В Рязанской области задержали подростка за подготовку теракта в мечети
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Рязанской области задержали 16-летнего студента техникума за подготовку теракта в мечети. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По данным источника, подросток из города Михайлов планировал поджечь мечеть Аль-Сахаба на улице Пионерской с помощью самодельных зажигательных устройств. Его задержали. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о подготовке к теракту.

Ранее сообщалось, что в Советском районе Нижнего Новгорода подростки открыли стрельбу из пистолета по автобусу с людьми. Личности нападавших устанавливают.

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