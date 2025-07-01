Подростки изнасиловали 10-летнего мальчика в российском детском лагере

В Красноярске подростки изнасиловали 10-летнего мальчика бутылкой

В лагере «Сосновый бор» Красноярского края группа подростков изнасиловала 10-летнего мальчика бутылкой. Об этом сообщает «8 канал» со ссылкой на мать потерпевшего.

Женщина рассказала, что ребенка обездвижили силой, положили ему на голову подушку, после чего стянули штаны и стали засовывать бутылку из-под минеральной воды. После этого ребенка регулярно били, чтобы тот никому ничего не рассказал, а потом еще раз повторили издевательства.

Информацию «Ленте.ру» подтвердила официальный представитель СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юля Арбузова. По данным следствия, 25 и 27 июня трое подростков 11 и 13 лет совершили в отношении потерпевшего насильственные действия сексуального характера. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде подростки открыли стрельбу из пистолета по автобусу с людьми.