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08:47, 1 июля 2025Силовые структуры

Подростки изнасиловали 10-летнего мальчика в российском детском лагере

В Красноярске подростки изнасиловали 10-летнего мальчика бутылкой
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В лагере «Сосновый бор» Красноярского края группа подростков изнасиловала 10-летнего мальчика бутылкой. Об этом сообщает «8 канал» со ссылкой на мать потерпевшего.

Женщина рассказала, что ребенка обездвижили силой, положили ему на голову подушку, после чего стянули штаны и стали засовывать бутылку из-под минеральной воды. После этого ребенка регулярно били, чтобы тот никому ничего не рассказал, а потом еще раз повторили издевательства.

Информацию «Ленте.ру» подтвердила официальный представитель СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юля Арбузова. По данным следствия, 25 и 27 июня трое подростков 11 и 13 лет совершили в отношении потерпевшего насильственные действия сексуального характера. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде подростки открыли стрельбу из пистолета по автобусу с людьми.

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