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08:48, 1 июля 2025Мир

В администрации Трампа назвали границы Израиля иллюзорными

The Hill: Представитель администрации Трампа назвал границы Израиля иллюзорными
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Rami Shlush / Reuters

Высокопоставленный представитель администрации президента США Дональда Трампа назвал современные границы Израиля прочерченными по «иллюзорным» линиям. Об этом пишет The Hill.

«Линии, проведенные в 1948, 1926, 1967 и 1974 годах, — все это иллюзии. Они были проведены на основе фактов, которые существовали в то время», — сказал чиновник на условиях анонимности.

Эти даты относятся к конфликтам, в ходе которых Израиль расширил свою территорию: война за независимость, Шестидневная война и война Судного дня.

Отвечая на вопрос о том, как администрация Трампа хочет видеть границы Израиля, неназванный чиновник подчеркнул, что она не заинтересована в определении каких-либо линий и предпочитает, «чтобы стороны конфликта пришли к единому мнению».

Ранее стало известно, что Сирия в ходе переговоров о нормализации отношений с Израилем не будет требовать вернуть Голанские высоты.

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