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08:22, 1 июля 2025Экономика

В Госдуме прокомментировали слухи о возможной заморозке вкладов

Депутат Аксаков: Слух про заморозку вкладов могли пустить застройщики
Вячеслав Агапов

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Слухи о возможной заморозке вкладов могли пустить российские застройщики ради подогрева спроса к вложениям в недвижимость. Так прокомментировал слухи о возможной заморозке вкладов глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, его слова приводит РИА Новости

По мнению депутата, такая пиар-акция могла бы подстегнуть россиян к покупке квартир и домов. Пущенный девелоперами слух растиражировали интернет-ресурсы, однако Банк России, правительство, Госдума и экспертное сообщество оперативно опровергли эту информацию

«Деньги на депозитах работают на развитие экономики — за счет них банки выдают кредиты, которые в свою очередь обеспечивают им финансовые результаты для расчета с вкладчиками и выплаты процентов. Изымать средства частных лиц не имеет никакого практического смысла», — подчеркнул Аксаков.

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Сообщения о заморозке вкладов всплыли в инфополе осенью 2024 года. Новости появились на фоне падения курса рубля, вышедшей за пределы прогнозов инфляции и повышения Банком России ключевой ставки до рекордного уровня в 21 процент.

В марте 2025 года в социальных сетях появилось видео, где похожая на главу регулятора фигура заявила о необходимости с марта 2025 года временно заморозить вклады населения. Банк России назвал видео фейковым: при внимательном изучении записи можно заметить неестественную мимику, к тому же видео было опубликовано в плохом качестве.

Участники рынка и регулятор неоднократно опровергали возможность такого развития событий. Так, глава Центробанка Эльвира Набиуллина объясняла, что заморозка вкладов не имеет экономического смысла, так как структура экономики отличается от той, что была в советские годы. Она также подчеркнула, что российское законодательство не дает регулятору полномочий на заморозку вкладов.

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