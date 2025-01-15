Идею о заморозке вкладов назвали абсурдной

Глава ВТБ Костин: Идея о заморозке вкладов в России абсурдна и бессмысленна

Абсурдные и бессмысленные предложения о заморозке вкладов обсуждаются в РФ только на уровне слухов и делают это не те люди, что способны вырабатывать идеи. Об этом РБК заявил глава банка ВТБ Андрей Костин.

«Эта мера крайне непопулярная, естественно, будет в обществе. Я вообще никаких оснований не вижу», — сказал топ-менеджер, отметивший, что тема, в которой нет экономического смысла, «мусолится» уже несколько месяцев.

Ранее Костин уже комментировал соответствующие слухи и называл их чушью. В Центробанке также выступили с опровержением, объяснив, что заморозка вкладов стала бы грубейшим нарушением прав граждан и компаний, подрывающим основы банковской системы и финансовую стабильность России.

Предположения о применении такого инструмента для борьбы с инфляцией в качестве альтернативы повышению ключевой ставки регулятор счел говорящими о полном непонимании механизма сдерживания роста цен, применяемого сейчас в стране. В ЦБ объяснили, что в этом случае на фоне потери доверия к банкам россияне могут перестать размещать свои сбережения на депозитах, начав вкладывать их в недвижимость и товары длительного пользования, что приведет к «печальным последствиям для роста цен».

