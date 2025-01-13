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11:10, 13 января 2025Экономика

В Банке России назвали идею заморозки вкладов абсурдной

ЦБ отверг заморозку вкладов, назвав идею подрывающей основы банковской системы
Дмитрий Воронин

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Заморозка счетов вкладчиков стала бы грубейшим нарушением прав граждан и компаний, подрывающим основы банковской системы и финансовую стабильность страны, в любой рыночной экономике подобный шаг немыслим. Об этом говорится в комментарии Банка России, опубликованном 13 января в его Telegram-канале среди ответов на вопросы в чат-боте.

В Центробанке также уточнили, что в случае реализации такой абсурдной идеи, никто не готов будет держать деньги в банках, что сразу же «поставит крест на возможности банков кредитовать экономику».

Предположения использовать заморозку вкладов для борьбы с инфляцией в качестве альтернативы повышению ключевой ставки в ЦБ назвали говорящими о полном непонимании механизма сдерживания роста цен, применяемого сейчас. Там указали, что в этом случае на фоне потери доверия к банкам россияне могут перестать размещать свои сбережения на депозитах, начав вкладывать их в недвижимость и товары длительного пользования, что только разгонит инфляцию.

«Это даже хуже, чем пилить сук, на котором только ты сам сидишь. Это как дойдя до середины моста, натянутого над глубоким ущельем, одним взмахом топора перерубить канаты, на которых он держится», — оценили возможность столь бессмысленного шага в Банке России. В ЦБ подчеркнули, что деньги, которые компании и граждане положили на депозиты, «и так уже работают в экономике».

До этого слухи о якобы возможной заморозке банковских вкладов россиян назвал чушью глава ВТБ Андрей Костин.

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