Костин назвал чушью слухи о якобы возможной заморозке вкладов

Глава ВТБ Костин назвал слухи о якобы возможной заморозке вкладов чушью

Слухи о якобы возможной заморозке банковских вкладов россиян являются чушью, заявил глава ВТБ Андрей Костин. Его слова приводит ТАСС.

«Я считаю, что это чушь», — цитирует топ-менеджера агентство, по данным которого информация о возможности указанного способа сдержать инфляцию публиковалась в Telegram-каналах.

До этого разговоры о заморозке вкладов назвала бессмыслицей глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Выступая в Госдуме две недели назад, она отметила, что у банков есть средства на выплату процентов из-за высоких ставок по кредитам, а ключевая ставка будет снижаться постепенно, поэтому проблем у банков не возникнет.

Ранее директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган пообещал, что при стабилизации ситуации с ростом цен регулятор будет менять денежно-кредитную политику плавно, учитывая при принятии соответствующих решений в том числе прогноз потенциального роста спроса, связанного с использованием накопленных россиянами сбережений.