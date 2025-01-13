«Это хуже, чем пилить сук, на котором только ты сам сидишь». Почему ЦБ не станет замораживать вклады россиян?

В Банке России назвали бессмыслицей и абсурдом слухи о заморозке вкладов

Банк России опроверг циркулирующие с осени в Telegram-каналах слухи о возможной заморозке счетов вкладчиков банков. На своей странице в соцсети регулятор опубликовал несколько ответов на соответствующие вопросы в чат-боте, назвав «заморозку» бессмыслицей и абсурдом.

Заморозка вкладов поставила бы крест на возможности кредитовать экономику

Несмотря на регулярно звучащие как со стороны экспертов, так и официальных лиц заявления об отсутствии подобных перспектив, в интернете продолжается распространение информации, на которую власти вынуждены реагировать. В частности, в этот раз в Центробанке указали, что заморозка вкладов стала бы грубейшим нарушением прав граждан и компаний, подрывающим основы банковской системы и финансовую стабильность России, а в любой рыночной экономике подобный шаг немыслим.

В Центробанке также уточнили, что, в случае реализации такой абсурдной идеи, никто не готов будет держать деньги в банках, что сразу же «поставит крест на возможности банков кредитовать экономику». При том что деньги, которые компании и граждане положили на депозиты, «и так уже работают в экономике».

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Ошибочность идеи объяснили на примере с обрушением моста над глубоким ущельем

Еще один вопрос, на который ответили в ЦБ, был связан с идеей использования заморозки вкладов для борьбы с инфляцией. Предположения о применении такого инструмента в качестве альтернативы повышению ключевой ставки там сочли говорящими о полном непонимании механизма сдерживания роста цен, применяемого сейчас в стране.

В Банке России объяснили, что в этом случае на фоне потери доверия к банкам россияне могут перестать размещать свои сбережения на депозитах, начав вкладывать их в недвижимость и товары длительного пользования, что приведет к «печальным последствиям для роста цен», на фоне которых будет потерян основной инструмент влияния на спрос и инфляцию.

На банковских счетах и депозитах граждан и компаний сейчас размещен 121 триллион рублей Банк России

«Это даже хуже, чем пилить сук, на котором только ты сам сидишь. Это как, дойдя до середины моста, натянутого над глубоким ущельем, одним взмахом топора перерубить канаты, на которых он держится», — прокомментировали соответствующие перспективы в Центробанке.

Набиуллина и Костин ранее решительно опровергли обсуждение планов заморозки вкладов

В конце 2024 года в РФ уже прозвучали опровержения слухов о заморозке банковских вкладов. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заверила, что слухи о том, что банки смогут не платить проценты по вкладам, лишены смысла и в профессиональном сообществе такой вариант даже не обсуждается.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В свою очередь, глава ВТБ Андрей Костин прямо назвал чушью пересуды о возможной «заморозке». «Ответственный руководитель сейчас ни в коем случае не будет ограничивать использование денег гражданами, каким образом они посчитают нужным: либо хранить их в банках, либо хранить их как-то иначе», — отмечал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, по словам которого, забрать сейчас вклады означает «фактически обесценить свои сбережения».