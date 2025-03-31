Видео с заявляющей о заморозке активов россиян Набиуллиной оказалось фейком

ЦБ России опроверг данные о заморозке активов россиян и назвал идею абсурдной

В социальных сетях появилось видео, на котором похожая на главу Центробанка России Эльвиру Набиуллину фигура заявила о необходимости с марта 2025 года временно заморозить вклады населения. Банк России назвал видео фейковым.

«Нам все-таки, скорее всего, придется прибегнуть к непопулярному шагу — временной заморозке вкладов населения, начиная с марта месяца текущего года. Это не несет никаких рисков для вкладчиков, не нужно паниковать и торопиться забирать деньги из банков. Со временем, когда стабилизируется инфляция и банки перейдут к фазе более умеренного и рационального использования капитала ликвидности, эта мера будет отменена», — говорилось в видео.

На данной видеозаписи есть все признаки создания искусственным интеллектом дипфейка. Во-первых, при внимательном изучении записи можно заметить неестественную мимику: несоответствие слов с движениями губ, хаотичное движение глаз в кадре. Во-вторых, видеозапись представлена в плохом качестве, есть пикселизация. В-третьих, голос, выдаваемый за Набиуллину, имеет механические нотки. Дипфейк был создан с использованием записи с пресс-конференции по ключевой ставке от 20 декабря 2024 года, которую опубликовал Банк России на своем официальном сайте. Одежда, прическа, фон и постановка Набиуллиной в кадре полностью совпадают. При этом речи о заморозке активов россиян на протяжении всей конференции не шло.

Банк России в комментариях ВК заявил, что данное видео является ИИ-фейком: «К реальности оно не имеет никакого отношения. Мы уже неоднократно говорили, что сама мысль заморозки вкладов абсурдна, подобный шаг подорвет основы банковской системы и финансовую стабильность страны и в принципе противоречит целям нашей денежно-кредитной политики по возвращению стабильно низкой инфляции. Высокая ключевая ставка побуждает людей больше сберегать и меньше тратить, что действует дезинфляционно. Если "заморозить" вклады, ограничить возможность для граждан и бизнеса распоряжаться своими деньгами, то никто не готов будет держать деньги в банках», — прокомментировали в регуляторе.

Кроме того, месяцем ранее глава Банка России говорила, что регулятор по законодательству не имеет мандата на заморозку вкладов. Более того, сама такая заморозка, по ее словам, является бессмыслицей. «У Банка России нет таких полномочий по законодательству. Кроме того, эти полномочия абсолютно не нужны. Как я уже говорила, это бессмыслица», — заявляла Набиуллина.

О невозможности просто взять и заморозить активы физического лица высказывался и адвокат, партнер компании «Братья Яблоковы» Артем Яблоков. По его словам, это возможно сделать только на основании судебного решения. «Это может быть связано с задолженностью, принятием обеспечительных мер (в том числе в рамках уголовного дела), а также вступившим в законную силу решением или приговором суда. В ином случае заморозка вклада сегодня может касаться лишь юридических лиц, деятельность которых связана с недружественными странами или подконтрольна таковым», — объяснял он.

Информация о том, что в России заморозят вклады населения на неопределенный срок, не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».