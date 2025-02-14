В Банке России порассуждали о заморозке вкладов россиян

Набиуллина: У Банка России нет полномочий на заморозку вкладов

Российское законодательство не дает Центральному банку полномочий на заморозку вкладов. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Ее процитировало ТАСС.

По ее словам, такие полномочия ее ведомству и не нужны.

«Как я уже говорила, это бессмыслица», — подчеркнула Набиуллина.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин объяснил, что заморозка вкладов населения в банках невозможна. Что касается слухов о принятии такого решения властями, то экономист объяснил их происками тех, кто хочет возбудить в россиянах недоверие к банкам.

В свою очередь, глава ВТБ Андрей Костин назвал абсурдными и бессмысленными предположения о заморозке вкладов. Он охарактеризовал такую меру, как лишенную экономического смысла.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко обосновал невозможность заморозки вкладов тем, что такой шаг подорвет доверие к финансовой системе и негативно скажется на экономике в целом.