В Банке России порассуждали о заморозке вкладов россиян

Российское законодательство не дает Центральному банку полномочий на заморозку вкладов. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Ее процитировало ТАСС.
По ее словам, такие полномочия ее ведомству и не нужны.
«Как я уже говорила, это бессмыслица», — подчеркнула Набиуллина.
Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин объяснил, что заморозка вкладов населения в банках невозможна. Что касается слухов о принятии такого решения властями, то экономист объяснил их происками тех, кто хочет возбудить в россиянах недоверие к банкам.
В свою очередь, глава ВТБ Андрей Костин назвал абсурдными и бессмысленными предположения о заморозке вкладов. Он охарактеризовал такую меру, как лишенную экономического смысла.
Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко обосновал невозможность заморозки вкладов тем, что такой шаг подорвет доверие к финансовой системе и негативно скажется на экономике в целом.