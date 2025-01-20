Заморозку вкладов в России назвали невозможной

Экономист Балынин объяснил слухи о заморозке вкладов в России происками Запада

В текущих условиях заморозка вкладов населения в банках невозможна, потому что средства принадлежат гражданам. Об этом в комментарии aif.ru заявил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

Усиливающиеся слухи о скором принятии такого решения экономист объяснил происками Запада, который хочет «сформировать панические настроения в российском обществе и недоверие к банкам». Однако, подчеркнул Балынин, у недоброжелателей ничего не получается, а банковский вклад в стране остается самым выгодным инструментом вложения.

По мнению эксперта, заморозка вкладов — это миф, «претворение которого в жизнь невыгодно никому», даже банкам. Ведь, привлекая средства на депозиты, они могут выдавать кредиты организациям и физическим лицам, чтобы получать прибыль. Каким образом банки пострадают, если граждане не смогут снимать средства, экономист не уточнил.

Балынин уверен, что посеять сомнения в стабильности российской экономики недружественные страны пытаются из-за проблем, с которыми столкнулись сами из-за антироссийских санкций.

Ранее экономист назвал отличной идеей введение продуктовых карточек для россиян, поскольку они дадут возможность оказывать адресную поддержку социально незащищенным слоям населения в приобретении важных товаров. Также Балынин подчеркнул, что нововведение позволит поддержать отечественных производителей.