Экономист рассказал о социальном эффекте введения продуктовых карточек для россиян

Экономист Балынин: продуктовые карточки окажут соцподдержку россиянам

Введение продуктовых карточек для граждан России позволит оказать адресную поддержку социально незащищенным россиянам в приобретении важных товаров. В этом заключается социальный эффект, рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, пишет «Газета.Ru».

Эксперт назвал идею с продуктовыми социальными карточками отличной. «Их использование позволит оказать адресную социальную поддержку социально незащищенным гражданам в приобретении ключевых товаров», — подчеркнул Балынин.

По его словам, очень важно, чтобы помощь получали именно те граждане, кто в ней действительно нуждается. Карточки не являются панацеей в решении задачи по повышению адресности социальной поддержки граждан, но точно этому будут способствовать, считает экономист.

Помимо этого, нововведение поддержит отечественных производителей, поскольку граждане будут покупать их товары. С этим связан экономический эффект от реализации инициативы, уточнил эксперт.

Накануне глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил ввести на всей территории России талоны на еду. По его мнению, подобная мера поддержки позволит испытывающим нужду людям быть уверенными, что они при любых обстоятельствах будут обеспечены необходимым минимумом продуктов и товаров.