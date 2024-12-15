В Госдуме предложили вернуть талоны на еду

Депутат Аксаков предложил ввести в России талоны на еду по примеру СССР

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил ввести на всей территории России талоны на еду. Об этом пишет «МК».

Депутат пояснил, что такая мера поддержки позволит испытывающим нужду людям быть уверенными, что они при любых обстоятельствах будут обеспечены необходимым минимумом продуктов и товаров.

12 декабря губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что в регионе в следующем году возобновится выдача продуктовых социальных карт. В первую очередь карту начнут выдавать пенсионерам с доходом ниже прожиточного минимума, а позднее — другим незащищенным категориям граждан.

Ранее к карточкам решили прибегнуть и в еще одной пограничной области — на Камчатке. По поручению местного губернатора пенсионерам, многодетным и малоимущим гражданам раздадут карточки, на которые они смогут купить рыбу по адекватной стоимости. Соответствующее решение объяснили тем, что из-за перекупщиков цены выросли очень сильно.