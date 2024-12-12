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17:05, 12 декабря 2024Экономика

Продуктовые карточки введут в одной из областей России

Калининградский губернатор: в 2025 году введут продуктовые социальные карты
Кирилл Луцюк

Фото: Shutterstock / Fotodom

Калининградская область решила возобновить в 2025 году выдачу продуктовых социальных карт. Об этом заявил ее губернатор Алексей Беспрозванных. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, такой инструмент уже применялся в течение короткого времени и в следующем году снова начнет работать. Карту начнут выдавать незащищенным категориям граждан для того, чтобы те могли покупать необходимые продукты.

Уточняется, что в первую очередь на получение этой карточки могут рассчитывать пенсионеры с доходом ниже прожиточного минимума.

Ранее сообщалось, что к карточкам решили прибегнуть и в еще одной пограничной области — на Камчатке. По поручению местного губернатора пенсионерам, многодетным и малоимущим гражданам раздадут карточки, на которые они смогут купить рыбу по адекватной стоимости. Соответствующее решение объяснили тем, что из-за перекупщиков цены выросли очень сильно.

Весной прошлого года депутат Госдумы Светлана Бессараб усомнилась в том, что малообеспеченным группам российского населения нужны продуктовые карточки. По ее словам, многие граждане проживают в отдаленных поселениях, где почти нереально запустить подобный механизм.

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