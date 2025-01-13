Невозможность заморозки банковских вкладов россиян объяснили

Экономист Щербаченко: Заморозка вкладов подорвала бы финансовую стабильность

Заморозка вкладов в России невозможна, так как она подорвет доверие к финансовой системе и негативно скажется на экономике в целом, считает экономист, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Такой шаг, по словам экономиста, может подорвать основы банковской системы и финансовую стабильность страны. Он отметил, что объем банковских вкладов в России составляет около 60 триллионов рублей и продолжает расти. Увеличивается использование и других финансовых инструментов, сообщил Щербаченко. При этом россияне держат в наличных только 15 процентов всех денег, что является историческим минимумом за последние шесть лет.

Эти деньги уже работают в экономике. Средства вкладчиков используются банками для финансирования кредитов на расширение бизнеса, ипотечных и потребительских кредитов, а также кредитных карт Петр Щербаченко экономист

«Также при высоких ставках людям выгодно размещать средства на вкладах, а брать кредиты становится невыгодно. В результате они откладывают крупные покупки и снижают спрос на товары и услуги, что замедляет инфляцию. Если заморозить вклады, это подорвет доверие к банкам и люди начнут инвестировать в недвижимость и товары длительного пользования вместо депозитов, что негативно скажется на росте цен», — рассказал эксперт.

Ранее в Центральном банке России назвали заморозку счетов вкладчиков абсурдной, а также заявили о том, что это стало бы грубейшим нарушением прав граждан и компаний.

