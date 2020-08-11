В России подростки дважды избили сверстниц ради роликов для соцсетей

В Калуге подростки дважды избили сверстниц ради роликов для соцсетей. Видеозаписи опубликованы в закрытом Telegram-канале «Калуга Жесть LIve».

Видеозапись первого избиения была опубликована 8 августа. По данным канала, оно произошло в калужском микрорайоне Байконур в одном из заброшенных зданий. На опубликованных кадрах видно, как возле девочки стоят трое сверстниц. Затем одна из них нагибает ее и держит за голову, а вторая ударяет ногой в лицо.

Ролик со вторым избиением был опубликован 11 августа. Как пишет «Калуга Жесть Live», это произошло в районе школы №12. Избили уже другую школьницу. Ее нагнул и держал за голову неизвестный подросток, и ударила по лицу та же девочка, что и в первом видео. После избиения показано, что пострадавшая сидит на бордюре и держится за лицо. Судя по словам других участников съемки, у нее разбита губа.

В управлении МВД России по Калужской области сообщили ТАСС, что начали проверку одного из роликов, который появился в сообществе «Калуга жесть» во «ВКонтакте» 10 августа. В полиции рассказали, что действие, предположительно, произошло в заброшенном здании в микрорайоне Байконур. Однако в описании к видео сказано, что действие происходит возле школы №12, которая находится на расстоянии 10 километров от микрорайона. В полиции добавили, что если информация подтвердится, то школьниц поставят на учет, а их родителей привлекут к административной ответственности.