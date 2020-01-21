Российские подростки толпой избили школьника и сняли издевательства на видео

В городе Ивдель Свердловской области ученики местной школы №2 толпой избили пятиклассника ногами. Школьника повалили в снег и, пока старшеклассники держали мальчика, младшие били его ногами и снимали издевательства на видео. Об этом сообщает региональное издание E1.Ru.
На опубликованных кадрах видно, что подросток без верхней одежды лежит в снегу и не может сопротивляться толпе подростков, которые пинают его ногами и оскорбляют. «Загасили, потому что он лох!» — заявил один из нападавших в видео. Когда к ребенку подошла неизвестная женщина (учительница она или нет, издание не уточняет) и попыталась ему помочь, мальчик не мог подняться с земли и пойти в школу.
«Я понимаю, он иногда сам нарывается, но он точно такого не заслужил», — отметил в разговоре один из учеников учебного заведения. Директор школы отказалась комментировать инцидент.
В региональном управлении Следственного комитета по факту нападения на ребенка проводится проверка, сообщили изданию в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что в Челябинске подростки ногами избили сверстника c ДЦП, который якобы без разрешения взял полотенце. За избиением наблюдала толпа несовершеннолетних и снимала происходящее на видео, никто из них не пытался помочь мальчику.