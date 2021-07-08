Группа девушек заявила о желании «помочь» устроившему стрельбу в казанской школе

В сети появилась группа людей, заявивших о желании «помочь» устроившему расстрел в казанской школе Ильназу Галявиеву добиться справедливого расследования. Об этом пишет Znak.com.

Группа состоит, по информации издания, из 11 девушек из России, Казахстана, с Украины и других стран СНГ. Она ведет Telegram-канал «Дело о Ильназе Галявиеве», а также создала петицию с призывом «провести честное расследование по поводу трагедии в школе № 175». По словам одной из участниц, в деле, на их взгляд, много нестыковок. Они сомневаются, что Галявиев действовал в одиночку, и призывают опубликовать некие записи с камер видеонаблюдения в школе. «Делают так, словно хотят замести следы», — добавила она.

В тексте петиции ее авторы также задаются вопросом: «Где доказательства, что именно Галявиев совершил массовое убийство в здании гимназии?» Они поясняют, что «учащиеся слышали несколько голосов убийц» и выстрелы одновременно раздавались якобы «на втором и на третьем этажах».

Кроме того, группа наняла для Галявиева нового адвоката — Алексея Васильева. По данным Znak.com, они собрали на оплату его работы 300 тысяч рублей. Адвокат подтвердил факт своего назначения защитником обвиняемого в преступлении и добавил, что его главная задача — «обеспечить законные права и интересы» своего подопечного. На вопрос о том, кто выступил его нанимателем, Васильев отвечать не стал, заявив, что это является коммерческой тайной. Он уже принял участие в слушании в Басманном суде Москвы 5 июля, на котором Галявиеву продлили арест.

19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани утром 11 мая. Погибли семеро детей и двое учителей, еще 24 человека пострадали. Галявиев арестован по обвинению в убийстве двух и более лиц, ему грозит пожизненное лишение свободы.