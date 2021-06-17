Устроивший массовый расстрел в казанской школе пожаловался правозащитникам

Обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе Ильназ Галявиев пожаловался московским правозащитникам на боль в спине, приводит РИА Новости слова члена столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евы Меркачевой.

«Он нам сказал, что у него болит спина из-за падения, когда он забирался на клетку. Хотел разбить голову, но ударился поясницей», — сказала Меркачева. Она добавила, что Галявиев показал правозащитникам свежую рану на руке, которую, по его словам, нанес себе сам.

Ранее ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников сообщал, что Галявиев будет переведен в НИИ имени Сербского для комплексной психолого-психиатрической экспертизы. Сейчас обвиняемый содержится в психиатрической больнице СИЗО «Бутырка», с ним в палате находится 50-летний мужчина.

Ильназ Галявиев устроил массовый расстрел 11 мая в казанской гимназии №175. Это крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе. По данным следствия, после взрыва он открыл стрельбу, в результате которой погибли семеро детей и двое учителей. Еще 24 человека пострадали. Галявиев арестован по обвинению в убийстве двух и более лиц, ему грозит пожизненное лишение свободы. На допросе он заявил, что «осознавал себя богом».