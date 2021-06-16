Устроивший расстрел в казанской школе рассказал о незаживающей ране

Устроивший расстрел в казанской школе 19-летний Ильназ Галявиев прибыл в московское СИЗО и ожидает обследования у психиатров. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Обвиняемый в массовом убийстве рассказал об этапе. Его привезли на поезде в вагоне для заключенных, где вместо купе размещены камеры. Галявиева этапировали в одиночке. В Москву он прибыл 12 июня. В настоящее время он содержится в психиатрической больнице в СИЗО «Бутырка». Вместе с ним в палате 50-летний мужчина, общение с которым тяготит Галявиева.

Взгляд у него безучастный, походка безжизненная и болезненная после травмы спины, полученной после попытки суицида, пишет газета. Галявиев также пожаловался на незаживающую рану на руке, которую он прокусил после задержания.

Он предпочитает не думать о своем будущем и попросил представителей Общественной наблюдательной комиссии передать ему в камеру роман Стивена Кинга «Сияние».

Заключенного в ближайшее время отправят в институт судебной психиатрии имени Сербского для проведения экспертизы, которая должна установить его вменяемость на момент совершения преступления.

Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани утром 11 мая. Погибли семеро детей и двое учителей, еще 24 человека пострадали. Его обвиняют в массовом убийстве.