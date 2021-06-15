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Устроивший стрельбу в казанской школе Галявиев доставлен в московское СИЗО

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Ильназ Галявиев
Ильназ Галявиев
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости

Устроивший стрельбу в школе в Казани 11 мая Ильназ Галявиев доставлен в СИЗО в Москве. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников, передает «Интерфакс».

По его словам, обвиняемый находится в двухместной камере, выглядит спокойно и не демонстрирует признаков агрессии. Мельников добавил, что Галявиев полностью признает свою вину.

Ответственный секретарь ОНК отметил, что молодой человек был доставлен в столичное СИЗО 12 июня. В Казанском следственном изоляторе он был поставлен на профилактический учет как склонный к побегу и нападению на сотрудников.

«Сам Галявиев утверждает, что в казанском изоляторе он обязан был получать разрешение на любое действие — встать, сесть, почесать голову. В Москве за ним тоже следят, но иными способами», — заключил Мельников.

Ранее отец Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии 11 мая, рассказал о жизни семьи после случившегося. По его словам, в первые дни к семье проявляли пристальное внимание журналисты, младшему брату писали в соцсетях незнакомые люди. Он добавил, что жена находится в «диком стрессе», не встает с кровати. С сыном мужчина не виделся, встречу им не разрешают, пока в Москве не будет проведена экспертиза.

19-летний обвиняемый устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани утром 11 мая. Погибли семеро детей и двое учителей, еще 24 человека пострадали. Галявиев отправлен в СИЗО, его обвиняют в массовом убийстве.

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