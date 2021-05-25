За преступниками в России будут следить по соцсетям

В России планируют усилить контроль за информацией в интернете после стрельбы в школе в Казани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта инжинирингового центра Национальной технологической инициативы Игоря Бедерова.

Специалисты будут расследовать преступления в интернете с помощью единого Автоматизированного рабочего места (АРМ), считает Бедеров. «АРМ позволит автоматизировать анализ информации по геолокации, имени, никнейму, телефону, почтовому адресу, IP-адресу, домену и другим идентификаторам пользователя в сети», — сказал эксперт.

Так, правоохранители будут загружать в программу все имеющиеся данные о подозреваемом, а система сама будет искать человека, установит его личность и дополнительные контакты.

Ранее социальные сети начали удалять ссылки с «деструктивной информацией» о стрельбе в школе в Казани. По словам представителя Роскомнадзора, было удалено множество ссылок на посты, в которых 12-15-летние девочки выражали симпатию стрелку.

Нападение на гимназию №175 в Казани произошло утром 11 мая. 19-летний нападавший Ильназ Галявиев пришел в учебное заведение с оружием и открыл стрельбу по ученикам и преподавателям. Погибли девять человек, пострадали 24. Возбуждено дело о массовом убийстве. Галявиев заключен под стражу, его поставили на профилактический учет как склонного к суициду.